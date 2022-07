Laurentiu Popescu se intoarce la Craiova

Mirko Pigliacelli se va intoarce in Italia dupa patru sezoane petrecute in prima divizie din Romania. Portarul de 29 de ani se va transfera la Palermo, formatie nou-promovata in Serie B.Universitatea Craiova va primi in schimbul goalkeeper-ului italian 150.000 de euro, jumatate din suma platita pe acesta, conform gsp.ro.Clubul din Banie l-a adus pe Pigliacelli de la Pro Vercelli in vara anului 2018, initial sub forma de imprumut. Ulterior, oltenii l-au achizitionat definitiv pentru suma de ... citeste toata stirea