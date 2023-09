Luni, 25 septembrie, Laurentiu Reghecampf (foto) a fost prezentat oficial la Al-Tai, in Arabia Saudita. La actuala formatie, Reghecampf ii va antrena pe Andrei Cordea si Marko Dugandzic, care au evoluat in sezonul trecut pentru FCSB, respectiv Rapid. La aproape o saptamana de cand a plecat de la Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf a semnat cu Al-Tai. Antrenorul roman a fost prezentat oficial la formatia aflata pe locul 12 in Arabia Saudita.Primul meci al lui Reghecampf la Al-Tai este ... citeste toata stirea