LeBron James a ajuns la 49.999 de puncte inscrise in NBA

LeBron James (foto stanga), superstarul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a ajuns duminica la un total de 49.999 de puncte inscrise in sezonul regulat si play-off, cu ocazia meciului castigat de echipa sa, Los Angeles Lakers, cu scorul de 108-102, in fata rivalei californiene Los Angeles Clippers.La 39 de ani, 'King James' se pregateste sa devina primul baschetbalist din istorie care atinge bariera de 50.000 de puncte in NBA, dupa ce depasise anterior recordurile de ... citește toată știrea