Philadelphia 76ers a zdrobit luni seara pe Los Angeles Lakers cu 138-94, provocandu-i lui LeBron James cea mai mare infrangere din cariera sa in NBA, inceputa in octombrie 2003. La cateva zile dupa ce a devenit primul jucator care a depasit 39.000 de puncte in sezonul regulat, LeBron James a stabilit luni, la Philadelphia, un alt record: numarul de minute jucate in NBA, inclusiv in play-off. Superstarul lui Los Angeles ... citeste toata stirea