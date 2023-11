Dupa ce a devenit, sezonul precedent, cel mai bun marcator din istoria baschetului nord-american, jucatorul celor de la LA Lakers a marcat, in victoria echipei sale impotriva Utah Jazz, punctul cu numarul 39.000. Chiar daca este cel mai in varsta jucator din NBA si joaca in al 21-lea sezon, LeBron James (foto) pare ca nu imbatraneste si continua sa fie unul din jucatorii importanti din liga nord-americana. Acesta a marcat 17 puncte la care a adaugat 9 pase decisive si 7 recuperari in victoria ... citeste toata stirea