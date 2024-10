LeBron James si fiul sau, coechipieri la un meci al lui Lakers

LeBron James, cel mai bun marcator din istoria ligii nord-americane de baschet (NBA), si fiul sau Bronny au fost coechipieri la Los Angeles Lakers, duminica, intr-un meci din presezon, primul duo tata-fiu din NBA, scrie AFP. Cei doi s-au antrenat cot la cot la Lakers de ceva timp si toata lumea astepta debutul lor intr-un meci, care a devenit realitate in al doilea sfert a partidei cu Phoenix Suns (114-118), disputata la Palm Springs, la 200 km de Los Angeles, chiar in ziua in care Brony a ... citește toată știrea