Levi Mihok, in staff-ul tehnic al nationalei feminine U17

Levente Mihok, antrenorul portarilor de la Centrul de Copii si Juniori al FC Brasov, a fost cooptat in staff-ul tehnic al echipei nationale feminine Under 17, pentru un stagiu de pregatire care va avea loc in perioada 14 - 23 iulie, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia.Este pentru prima data cand Mihok este cooptat in staff-ul unei echipe nationale."Am fost sunat saptamana trecuta de Leontin Toader, antrenorul de portari la prima reprezentativa a Romaniei, mi s-a spus despre ... citeste toata stirea