Lewandowski, al treilea jucator din istorie care a inscris peste 100 de goluri in Liga Campionilor

Internationalul polonez Robert Lewandowski (foto), atacantul echipei de fotbal FC Barcelona, a devenit marti al treilea jucator din istorie care inscrie peste 100 de goluri in Liga Campionilor, dupa portughezul Cristiano Ronaldo si argentinianul Lionel Messi.Lewandowski a atins bariera de 100 de goluri dupa ce a transformat un penalty pentru Barca, in minutul 11 al meciului castigat pe teren propriu de catalani, cu scorul de 3-0, in fata formatiei franceze Brest.Jucatorul polonez a reusit ... citește toată știrea