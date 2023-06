Septuplul campion mondial de Formula 1 ar putea semna un nou acord cu echipa Mercedes chiar inaintea Marelui Premiu al Canadei, programat in acest weekend, informeaza agentia DPA. Hamilton (foto) se afla in ultimele sase luni ale contractului sau cu constructorul german, in valoare de 40 de milioane de lire sterline (50 de milioane de dolari) pe sezon, insa Toto Wolff, conducatorul echipei Mercedes, a declarat ca pilotul vedeta este pe punctul de a se pune de acord in privinta termenilor noii ... citeste toata stirea