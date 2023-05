Jenson Button, fostul campion mondial de Formula 1, a declarat pentru postul TV Sky News ca septuplul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, nu va parasi echipa Mercedes in viitorul apropiat pentru ca nu are optiuni".Lewis Hamilton isi incheie la sfarsitul acestui sezon contractul cu Mercedes, iar zvonurile indica posibile negocieri cu Ferrari, dar si cu alte echipe din Campionatul Mondial de Formula 1. Jenson Button, campion mondial al Formulei 1 in 2009, a declarat in ... citeste toata stirea