Lia Cristina Borodi, antrenoare la clubul ACS Transilvania

Fosta handbalista Lia Cristina Borodi (Santamarean) se alatura clubului brasovean ACS Transilvania, unde va activa ca antrenor.Dupa un juniorat cu medalii la nivel international, alaturi de reprezentantivele Romaniei - argint la Campionatul European de junioare (Austria, 2005), bronz la Campinatul Mondial de tineret (Canada, 2006) si bronz la Campionatul European de tineret (Turcia, 2008), sportiva s-a remarcat si in handbalul profesionist, atat in tara cat si in Franta.A evoluat, la ... citeste toata stirea