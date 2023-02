Liderul, cale libera spre Europa

Farul Constanta a castigat procesul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne privind licenta UEFA si va putea primi dreptul de participare in cupele europene incepand cu sezonul 2023-2024.Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, ca TAS a anulat decizia Club Financial Control Body (CFCB) din cadrul UEFA, prin care gruparii patronate de Gheorghe Hagi i se interzisese participarea in cupele europene, in cazul calificarii, ca urmare a schimbarii denumirii din ... citeste toata stirea