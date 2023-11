Liderul CSM Sacele n-a avut emotii in etapa a 12-a din Liga a 4-a Brasov. Trupa lui Dan Bona s-a impus cu 8-1 in fata lui AS Vulcan si se afla la cinci puncte de ocupanta locului secund, ACSM Codlea, dar cu un joc mai mult disputat.Codlenii lui Ciprian Ursu au castigat si ei, 3-0 cu Chimia Orasul Victoria. Victorii la scor au reusit si CSM Fagaras, 5-0 in deplasarea de la FS Voila si ACS Hoghiz, 5-1 acasa cu Carpati Berivoi.Derby-ul dintre Inter Cristian si Coltea 1920 ... citeste toata stirea