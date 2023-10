Ismail Haniyeh - foto - (61 de ani) este liderul organizatiei Hamas, considerat grup terorist de Uniunea Europeana si SUA, care a atacat Israelul in acest weekend. Atacul organizatiei paramilitare palestiniene s-a soldat cu decesul a mii de persoane din ambele tabere. Haniyeh este liderul Hamas si a fost membru al Fratiei Musulmane. Ismail Haniyeh s-a implicat si in lumea sportului din Palestina. Liderul Hamas a jucat in echipa ... citeste toata stirea