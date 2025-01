Liderul grupului de mercenari angajati de mincinosul Coliban, Alexandru Dedu a fugit de la Corona la finalul anului

Fuga de Codul Penal e rusinoasa, dar e sanatoasa! Cam asa s-a gandit si Alexandru-Mihai Dedu, managerul adus la Brasov de curlingistul Allen Coliban, ca sef al sportului de la CSM Corona. El nu a avut curaj sa ramana pana la finalul perioadei de contract pe care il mai avea cu gruparea sportiva a Brasovului, comunicandu-le angajatilor ca a hotarat sa plece de la Corona.Lasitatea lui Dedu, de a fugi de raspundere, s-a manifestat in contextul in care primarul George Scripcaru a anuntat ca in ... citește toată știrea