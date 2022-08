Liderul mondial, elogii la adresa Serenei

Iga Swiatek - foto - (locul 1 WTA) a vorbit la superlativ despre Serena Williams (locul 402 WTA), sportiva care este aproape de retragere, dupa o cariera absolut impresionanta. Ajunsa la 40 de ani, Serena Williams a decis sa isi incheie conturile cu tenisul profesionist, dupa turneul de la US Open, care va avea loc in perioada 29 august - 11 septembrie. Pana atunci. americanca va participa la Cincinnati, acolo unde o va intalni pe Emma Raducanu in primul tur. Actualul lider ... citeste toata stirea