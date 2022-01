Liga 1 ramane cu 16 echipe

Justin Stefan (foto), secretarul general al LPF, a vorbit despre anumite probleme care exista in fotbalul romanesc, anuntand ca nu a existat nicio discutie pentru a mari numarul de echipe in Liga 1. "Nu a existat nicio discutie in acest sens si ma indoiesc ca se vor face modificari. Actualul sistem este agreat de LPF, FRF si televiziunile partenere", a precizat Stefan pentru digisport.ro. Acesta a mai precizat si ca Viorel Duru lucreaza la un regulament care ar putea conduce la asigurarea ... citeste toata stirea