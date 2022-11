LIGA 2: FC Brasov produce surpriza etapei si invinge in Ghencea! Chica-Rosa aduce victoria stegarilor cu un gol fabulos! (VIDEO)

Intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a intalnit, in aceasta seara, in Ghencea, pe CSA Steaua Bucuresti.Desi Steaua conduce autoritar liga a doua, iar FC Brasov era pe locul 10 inaintea acestui meci, galben-negrii au produs surpriza. FC Brasov a invins cu 1-0, dupa un gol de senzatie marcat de Adi Chica-Rosa. Acesta a inscris, in minutul 67, un gol de la 30 de metri, lateral, in forta, perfect plasat, fara nicio sansa pentru portarul bucurestenilor. Ulterior, pe ... citeste toata stirea