Liga 3, incepe sezonul de primavara

Partidele din Liga a 3-a se reiau in acest final de saptamana, cu meciurile din etapa a 16-a, antepenultima din sezonul regulat.Patru meciuri au loc in judetul Brasov, toate din Seria a 6-a, cea in care evolueaza majoritatea echipelor brasovene.Vineri, de la ora 12.00, ACS Kids Tampa (locul 9, 13 puncte) va primi vizita lui CSO Tricolorul Breaza (locul 6, 20 puncte).Sambata, de la ora 15.00, va fi derby judetean la Zarnesti, Olimpic (locul 7, 18 puncte) urmand a primi vizita lui SR Brasov