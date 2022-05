In primul meci al returului play-out-ului Ligii a 3-a la fotbal, ACS Kids Tampa Brasov a intalnit, marti seara, pe Stadionul ICIM, echipa din Covasna, KSE Tg. Secuiesc, aflata pe locul secund in Seria a 5-a.Formatia antrenata de Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc a continuat seria buna si s-a impus categoric, scor 5-0, 3-0 la pauza. Kerekes (foto) a marcat trei goluri, in minutele 22, 30 si 61, iar Dan Spataru a reusit dubla, ... citeste toata stirea