ACS Kids Tampa Brasov va juca sambata, in deplasare, contra celor de la CSO Plopeni, intr-un meci din cadrul etapei a 3-a a play-out-ului Ligii a 3-a Seria C5. O disputa dificila, pe terenul unui adversar direct in lupta pentru ramanerea in al treilea esalon fotbalistic."Va fi un meci greu, de care pe ... citeste toata stirea