In primul meci al etapei a 13-a din Liga a 3-a de fotbal, cele 4 echipe din judetul Brasov au obtinut doar 3 puncte.Vineri seara, in deschiderea etapei, SR Brasov a fost invinsa, cu 1-2, in deplasarea de la Odorheiu Secuiesc. Stegarii au deschis scorul, prin Carlo Danciu, in minutul 65, dar harghitenii au intors soarta meciului pe final. Sambata, Cetate Rasnov a ... citeste toata stirea