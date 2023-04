Sambata au fost programate meciurile din etapa a 4-a a play-off-ul Ligii a 3-a de fotbal. Pe Stadionul Tineretului, SR Brasov a terminat la egalitate, scor 1-1, in compania celor de la CSO Plopeni.Oaspetii au deschis scorul in minutul 69, iar stegarii au egalat in minutul 90, dupa reusita lui Dragos Popa. Cealalta echipa din judet din play-off, ... citeste toata stirea