LIGA 3: Rezultatele echipelor brasovene

In acest weekend a fost programata etapa a doua a play-out-ului Ligii a 3-a a la fotbal.SR Brasov a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, ieri, pe Stadionul Tineretului. A fost o confruntare incinsa, care s-a lasar cu eliminarea lui Vlad Olteanu, din minutul 50. SR Brasov are 17 puncte si va juca etapa viitoare, in deplasare, cu KSE Targu Secuiesc.ACS Kids Tampa a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa secunda a lui FC ... citeste toata stirea