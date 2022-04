LIGA 3: SR Brasov, singura echipa victorioasa!

Se incinge lupta pentru evitarea retrogradarii si in Liga a 3-a.In play-out-ul Seriei a 5-a, etapa a 3-a, ACS SR Brasov a dat lovitura la Odorheiu Secuiesc, acolo unde elevii lui Sorin Coraiu au castigat cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Stefan Rachisan, in debutul reprizei secunde. ACS SR Brasov se mentine pe locul 5 al seriei, cu 20 de puncte, dar s-a apropiat la doar 3 lungimi de FC Hermannstadt 2. Cealalta grupare din Brasov care lupta pentru mentinerea in liga a treia, ... citeste toata stirea