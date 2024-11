Liga 3: SR, duel important pentru playoff, pe "Tineretului"

SR Brasov are un meci important in perspectiva calificarii in playoff-ul Ligii a 3-a, pe Stadionul "Tineretului". "Stegarii" ocupa momentan locul 4, cu 20 de puncte si primesc sambata, de la ora 14.00 vizita celor de la Tricolorul Breaza. Prahovenii sunt pe locul 5, cu 17 puncte.Tot sambata, de la ora 14.00, va avea loc duelul dintre Olimpic Cetate Rasnov (locul 9, 11 puncte) si Kids Tampa ... citește toată știrea