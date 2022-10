ACS Kids Tampa Brasov are, sambata, 22 octombrie, parte de un nou derby in Liga a 3-a. "Ursii" vor merge la Rasnov, unde vor da piept, de la ora 15:00, cu cei de la Olimpic Cetate din localitate.O partida dificila, dar elevii lui Vasile Tatarciuc si Ciprian Anghel o vor aborda cu multa incredere, in ciuda ultimelor ... citeste toata stirea