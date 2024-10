Liga 4: Harman, Aripile si Cristian s-au apropiat de Sacele

CSM Sacele a remizat la Fagaras, 0-0, in etapa cu numarul sase din Liga a 4-a. Cele trei echipe aflate, cel putin momentan, in urmarirea liderului, au profitat si s-au apropiat de saceleni. Astfel, Unirea Harman s-a impus cu 2-0 pe "Metrom", in fata Coronei, Aripile a castigat la limita la Moieciu (1-0), iar Inter Cristian a invins-o cu 5-2 pe ACS Halchiu. ACS Hoghiz - Carpati Berivoi 6-0, Chimia Victoria - ACS Vulcan 1-2 si ... citește toată știrea