Liga 4: "Ploaie de goluri" la Codlea si la Cristian

ACSM Codlea si Inter Cristian, primele doua clasate in Liga a 4-a Brasov, au reusit victorii la scoruri uriase, in etapa a 22-a. Codlenii lui Ciprian Ursu au trecut de Carpati Berivoi cu 13-0, iar cristolovenii lui Sorin Coraiu au invins ACS Hoghiz, 9-0, ambele pe teren propriu.La scor s-au impus si cei de la Aripile Brasov, 6-1 in deplasare la FS Voila, iar ASF Harman - ACS Vulcan 2-1, Chimia Orasul Victoria - Coltea Brasov 3-1 si Bucegi Moeciu ... citește toată știrea