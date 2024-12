Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucator din MLS

Argentinianul Lionel Messi (foto), octuplul castigator al trofeului "Balonul de Aur", a fost desemnat cel mai bun jucator (MVP) al campionatului nord-american de fotbal, a anuntat, vineri, Major League Soccer (MLS), citata de AFP.Starul argentinian, in varsta de 37 de ani, a condus-o pe Inter Miami in fruntea clasamentului campionatului la finalul sezonului regular cu 74 pct, un record in MLS.Inter Miami a fost insa eliminata de Atlanta ... citește toată știrea