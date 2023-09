Inter Miami a primit o lovitura in ultimul meci din MLS, dupa ce atat Lionel Messi, cat si Jordi Alba s-au accidentat. Cei doi au parasit terenul in prima repriza a duelului cu Toronto, castigat in cele din urma de trupa lui David Beckham cu scorul categoric de 4-0. Lionel Messi a revenit pe teren pentru Inter Miami, dupa ce a ratat precedentele doua partide, ca urmare a faptului ca a fost menajat de antrenorul americanilor, dupa ce a revenit de la echipa nationala. Lionel Messi a inceput ca ... citeste toata stirea