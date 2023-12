Adana Demirspor s-a despartit de antrenorul olandez Patrick Kluivert (foto), sosit in iulie. Echipa, desi ocupa locul 5 in campionatul Turciei, a obtinut o singura victorie in ultimele sase meciuri. "Ne despartim de antrenorul nostru, Patrick Kluivert, de comun acord. Dorim sa-i multumim domnului Kluivert si staff-ului sau pentru contributia adusa la clubul nostru si ii dorim mult succes in restul carierei sale", a transmis clubul din Adana (sudul Turciei) pe contul sau. Fostul ... citeste toata stirea