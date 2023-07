Liviu Negoita (foto), antrenorul echipei ce va reprezenta ACS Kids Tampa Brasov in Liga de Tineret in sezonul 2023/2024 a declarat ca tinteste obiective mai mari pentru noul an competitional."Se anunta un sezon foarte dificil, dar in acelasi timp foarte interesant. Noi ne-am reluat deja de cateva zile pregatirea si pot spune ca vrem sa tintim destul de sus in sezonul ce va incepe peste o luna. Nu ne vom abate de la linia clubului si anume aceea de a creste si forma jucatori pentru fotbalul de ... citeste toata stirea