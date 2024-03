Lobont, pe teren in duelul legendelor Liverpool-Ajax

Echipele legendelor cluburilor FC Liverpool si Ajax Amsterdam au disputat sambata, pe Anfield, un meci demonstrativ, incheiat cu victoria englezilor, scor 4-2.Ajax a condus cu 2-0 dupa prima repriza. Derk Boerrigter a deschis scorul in minutul 2, iar Kiki Musampa a facut 2-0 in minutul 43. Liverpool a revenit si a inscris de patru ori in repriza secunda. Vignal (min. 54), Cisse (min. 75), El Zhar (min. 80) si Fernando Torres (min. 84). Portarul roman Bogdan Lobont (foto) a jucat la Ajax in ... citește toată știrea