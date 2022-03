Lobont se pregateste de "debarcare"

Bogdan Lobont - foto - (44 de ani), selectionerul echipei nationale sub 20 de ani a Romaniei, este sub presiune, dupa rezultatele dezastruoase din ultimele meciuri.Mihai Stoichita, director tehnic in cadrul FRF, a anuntat ca activitatea lui Bogdan Lobont va fi analizata in curand. Stoichita a subliniat ca este necesara o schimbare, pentru a imbunatati rezultatele echipei nationale U20. "Am vorbit cu Lobont, vorbea despre probleme de mentalitate, de atitudine. Dar nu e in regula, se persista, ... citeste toata stirea