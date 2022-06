Locul 48 in clasamentul FIFA, dar se poate si mai jos

Echipa de fotbal a Romaniei se afla intr-un moment destul de greu, iar "tricolorii" lui Edi Iordanescu au o singura victorie in sase meciuri disputate in 2022. Aceste rezultate vor afecta nationala Romaniei si in clasamentul FIFA, acolo unde prima reprezentativa ar urma sa coboare sase locuri in ierarhie. Concret, potrivit siteului football-ranking.com, Romania va ocupa pozitia a 54-a la urmatoarea afisare, care va avea loc pe 23 iunie. In acest moment, elevii lui Edi Iordanescu se situeaza pe ... citeste toata stirea