Kazuyoshi Miura, cel mai in varsta fotbalist profesionist din lume, si-a prelungit, marti, imprumutul pe un sezon la Oliveirense, din divizia secunda a Portugaliei. Atacantul portughez, in varsta de 56 de ani, intentioneaza sa joace pana la varsta de 60 de ani. Miura va ramane in Portugalia si in sezonul urmator. Fotbalistul a implinit 56 de ani in februarie si vrea sa continue sa joace pana la 60 de ani. "Vor fi momente in care nu voi participa la meciuri, dar vreau sa raman motivat si sa fac ... citeste toata stirea