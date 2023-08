Louis Munteanu - foto - (21 de ani) si-a scurtat vacanta pentru a fi la antrenamentele Fiorentinei din prima zi, insa acest lucru nu pare sa-i fi asigurat locul in lot pentru urmatoarea stagiune. Louis Munteanu a fost folosit foarte putin in meciurile de pregatire - 45 de minute intr-un duel cu Fiorentina Primavera si 45 de minute contra Parmei - fara reusite notabile, iar jurnalistii italieni se indoiesc ca va fi pastrat in lot de catre Vincenzo Italiano. In acelasi timp, concurentii sai pe ... citeste toata stirea