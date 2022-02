Louis Munteanu - foto - (19 ani) a fost transferat de Fiorentina in septembrie 2020, de la FC Viitorul, in schimbul a 1,7 milioane de euro. Louis Munteanu, una dintre marile sperante ale fotbalului romanesc, evolueaza in acest moment pentru echipa Primavera a celor de la Fiorentina si isi asteapta randul pentru debutul la prima echipa a formatiei viola.Desi a fost inclus in mai multe randuri in lotul primei echipe, ... citeste toata stirea