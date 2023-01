Lovin nu incurajeaza pasivitatea jucatorilor nemultumiti

Florin Lovin (foto), fostul jucator al FCSB-ului, a avut o reactie vehementa la adresa jucatorilor lui Dinamo. Zilele trecute, jucatorii lui Dinamo au intrat in greva, deoarece nu si-au mai primit salariile de doua luni. Iar, miercuri, antrenorul Ovidiu Burca a vorbit in termeni duri despre elevii sai. Florin Lovin considera normal faptul ca jucatorii lui Dinamo au intrat in greva, din cauza restantelor salariale. Insa, in acelasi timp, ii numeste "foarte slabi", deoarece nu si-ar fi depus ... citeste toata stirea