Napoli s-a despartit de Luciano Spalletti (64 de ani) in aceasta vara si l-a adus in locul italianului pe Rudi Garcia (59 de ani). Campioana din Serie A pregateste acum primul transfer in era antrenorului francez. Conform informatiilor oferite de jurnalistul Florian Plettenberg, fotbalistul lui Hertha Berlin, Lucas Tousart (foto), este pe lista lui Napoli si ar putea face pasul catre Serie A. Jucatorul francez a colaborat in trecut cu Rudi Garcia la Olympique Lyon, iar relatia dintre cei doi a