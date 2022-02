Lucescu, aproape octogenar, atrage inca si e pe listele granzilor

Mircea Lucescu - foto - (76 de ani) este pe lista uneia dintre echipele mari din Turcia, Fenerbahce Istanbul. Antrenorul roman mai are contract cu Dinamo Kiev pana in vara anului 2024. Potrivit aspor.com si fotomac.com, Mircea Lucescu este al patrulea nume pe lista celor de la Fenerbahce pentru postul de antrenor. Ismail Kartal (60 de ani) este antrenor interimar la Fenerbahce pana in vara. Kartal l-a inlocuit pe Vitor Pereira, demis in decembrie.Fenerbahce ocupa locul sase in campionatul ... citeste toata stirea