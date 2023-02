Lucian Nicolau este noul antrenor al lui AFC Odorheiu Secuiesc

Brasoveanul Lucian Nicolau (foto) este noul antrenor al echipei de Liga a 3-a AFC Odorheiu Secuiesc. Managerul echipei harghitene, Zsolt Laszlo, a anuntat mutarea, contractul tehnicianului intinzandu-se pe un an si jumatate, cu "obiectivul principal de a construi o echipa puternica, coerenta si competitiva".Antrenorul in varsta de 48 de ani, care detine licenta A din 2004, si-a inceput cariera de antrenor la Viromet Victoria, iar in perioada 2013-2017 a lucrat la ... citeste toata stirea