Lui Dennis Man i se deschid perspective nebanuite

In ultimul timp au aparut mai multe informatii conform carora Dennis Man (foto) este dorit de AS Roma, AC Milan, Napoli sau Juventus. Jurnalistii italieni noteaza ca transferul ar putea costa intre 15 si 18 milioane de euro. Dennis Man a fost transferat la Parma de la FCSB in ianuarie 2021. Contractul jucatorului roman expira in iunie 2025. Fotbalistul are un sezon stralucit in Serie B, acesta a reusit 11 goluri si 5 assist-uri in cele 28 de meciuri jucate pentru echipa din Italia. "Dennis Man ... citește toată știrea