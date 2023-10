AC Milan si Norrkoping, club din Suedia, se confrunta cu o situatie neobisnuita: un atacant imprumutat de italieni refuza sa se mai prezinte la antrenamente. Emil Roback - foto - (20 ani) a fost imprumutat de AC Milan in Suedia, insa atacantul are alte planuri. Potrivit Gazzetta dello Sport, tanarul fotbalist refuza sa se mai prezinte la antrenamentele echipei fara un motiv clar. "Vreau sa stiu ca este bine. Este ingrijorator ca nu il putem contacta, dar nu stiu ce altceva putem face. Am ... citeste toata stirea