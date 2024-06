Lui Endrick nu i-a placut sa fie comparat cu Pele

Endrick - foto - (17 ani) a fost cumparat de Real Madrid de la Palmeiras, in schimbul sumei de 45 de milioane de euro. Fotbalistul "Galacticilor" a devenit al doilea cel mai tanar brazilian din istorie, cu trei goluri marcate la echipa nationala. Atacantul brazilian a jucat din nou pentru "Selecao", de data aceasta in meciul amical cu Mexic, scor 3-2, meci disputat in noaptea de sambata spre duminica. Endrick, care va trece de la Palmeiras la Real Madrid, vara aceasta, a fost introdus pe teren ... citește toată știrea