Lui Neymar i-a "picat" fata cand a auzit ce jucator a convocat Tite

Este vorba despre Gabriel Martinelli (foto), atacantul de 21 de ani de la Arsenal. Neymar a parut complet uluit de faptul ca selectionerul Tite l-a inclus pe Martinelli in lot, pentru turneul final din aceasta iarna. Neymar a urmarit in direct conferinta de presa a lui Tite, in cadrul careia selectionerul Braziliei a anuntat lotul de jucatori cu care va merge la Campionatul Mondial din Qatar, programat in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Starul lui PSG s-a filmat in timp ... citeste toata stirea