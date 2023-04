Raphinha - foto - (26 de ani) a ajuns la Barcelona in startul stagiunii, atunci cand ibericii le-au platit celor de la Leeds United 58 de milioane de euro in schimbul sau. Lupta pentru semnatura jucatorului sud-american a fost una stransa, insa in cele din urma Arsenal si Chelsea au pierdut batalia iar fotbalistul a ajuns in La Liga. Evolutiile sale au fost fluctuante si conducerea gruparii catalane nu ar zice nu unei eventuale vanzari in vara.Presa iberica anunta si pretul pentru care ... citeste toata stirea