Luis Suarez, hat-trick fabulos la debutul pentru Gremio!

Starul uruguayan si-a inceput excelent aventura in Brazilia. Atacantul de 35 de ani a inscris de 3 ori in 38 de minute in poarta lui Sao Luiz, in Supercupa Gaucha. Suarez a facut spectacol la primul sau meci in tricoul lui Gremio. Fostul atacant de la Liverpool, Barcelona si Atletico Madrid a marcat 3 goluri in prima repriza a meciului cu Sao Luiz si i-a cucerit din start pe fanii brazilieni.Gremio s-a impus cu 4-1 si a cucerit pentru a 4-a oara trofeul respectiv. Suarez a parasit ... citeste toata stirea