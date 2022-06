Lukaku se intoarce la Inter, imprumut pentru un an

Dupa mai multe luni de tatonari, Inter Milano si Chelsea au ajuns la un acord in ceea ce priveste transferul lui Romelu Lukaku - foto - (28 de ani). Lukaku revine astfel la fosta sa echipa si va juca sub forma de imprumut pana in vara anului 2023. Fostul fotbalist al lui Chelsea va incasa un salariu in valoare de 8 milioane de euro, cu mult sub ceea ce castiga pe Stamford Bridge, anunta jurnalistul Fabrizio Romano.In schimbul acestei afaceri, Chelsea va primi 8 milioane de euro, suma la care se ... citeste toata stirea